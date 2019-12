Huilende Van Gerwen loopt leeg over Klaasen: ’Dan ga je kapot’

De opluchting bij Michael van Gerwen (r) is groot nadat hij op het WK darts met Jelle Klaasen, aan wie hij een hekel heeft, heeft afgerekend. Ⓒ PDC

Hij was onmiskenbaar van de kaart, kreeg tranen in zijn ogen en gooide het eruit. Laat op de Engelse avond, in de perskamer van het statige Alexandra Palace, bekende Michael van Gerwen waarom hij landgenoot Jelle Klaasen haat. En waarom hij zo blij was dat hij Klaasen zojuist had verslagen. Van Gerwen verklaarde dat Klaasen in het verleden een foto van zijn geslachtsdeel naar het destijds minderjarige zusje van zijn vrouw Daphne heeft gestuurd. „Dan ga je kapot.”