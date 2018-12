FC Utrecht beloont verdediger met contract

De 18-jarige jeugdinternational heeft in Stadion Galgenwaard zijn eerste profcontract getekend, dat hem tot tot de zomer van 2020 aan FC Utrecht bindt. De nummer 8 van de Eredivisie heeft een optie voor een extra seizoen in de verbintenis opgenomen.

"Sylian is een fysiek sterke verdediger die dit seizoen uitkomt in Onder 19”, vertelt hoofdtrainer en technisch manager Erik ten Hag op de clubwebsite. "We zijn blij dat we hem aan de club hebben kunnen binden. Zijn kwaliteiten zijn ook nationaal opgevallen, getuige de verschillende oproepen die hij heeft gekregen voor de jeugdteams van Oranje.”