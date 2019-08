Murray dolblij met rentree: ’Dat gevoel...’

„Dat gevoel als je net een wildcard hebt gekregen voor het enkelspel in Cincinnati”, schrijft Murray op Facebook bij een foto van zichzelf met gebalde vuist. De 32-jarige Schot heeft sinds zijn ingrijpende heupoperatie begin dit jaar nog niet zijn opwachting gemaakt in het enkelspel.

Begin juli speelde hij op Wimbledon in het dubbelspel en het gemengd dubbelspel, samen met Serena Williams. De laatste weken dubbelde hij ook in Washington en Montreal. Het hardcourttoernooi van Cincinnati is van 12 tot en met 18 augustus.