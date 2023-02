Premium Het beste van De Telegraaf

Jorge Sampaoli complimenteus over Nederlandse kopspecialist PSV’er Luuk de Jong krijgt warm welkom in Sevilla: ’Hij heeft ons veel gegeven’

Luuk de Jong kust de Europa League-beker die hij met Sevilla in de zomer van 2020 wint. „Jammer dat we het nooit met de fans hebben kunnen vieren.” Ⓒ FOTO’S GETTY IMAGES

AMSTERDAM - PSV-spits Luuk de Jong kan vanavond (21.00 uur) rekenen op een respectvol onthaal in het Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan van Sevilla, de club waarvoor de kopspecialist uit Doetinchem een heldenrol vervulde bij de laatste gewonnen Europese finale. Mede dankzij twee goals van De Jong versloeg Sevilla, dat al zes keer beslag wist te leggen op de Europa League en voorganger UEFA Cup, in 2020 in de finale Inter met 3-2. Op weg naar nieuw Europees succes treft De Jong uitgerekend zijn oude club in de tussenronde van de Europa League.