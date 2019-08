Roeisters veroveren twee zilveren en een bronzen medaille

Het Nederlandse duo moest alleen Nieuw-Zeeland voorlaten en werd tweede in de lichte dubbeltwee. Het verschil bedroeg ruim 4 seconden. Het team van Groot-Brittannië pakte het brons. Met een finaleplaats had het duo zich al verzekerd van een startbewijs voor de Olympische Spelen van Tokio 2020.

Paulis won bij Rio 2016 olympisch goud met de inmiddels gestopte Maaike Head. Met Keijser mikt ze op nieuw succes in Tokio. „Dit was het maximale resultaat, met een niet-perfecte race”, analyseerde Paulis. „Het was scherp, maar nog net niet goed genoeg.”

Ver achter de winnaars

Na de start lag het duo al rijkelijk ver achter de latere winnaars. Langzaam stoomden Paulis en Keijser door het veld, om uiteindelijk de Britten te kloppen voor het zilver. „Als je niet de beste papieren hebt, ga je ook niet als een gek van start”, sprak Keijser. „De eerste kilometer was niet slecht, maar Nieuw-Zeeland lag toen al te ver voor.”

De lichte dubbeltwee kende een moeilijk seizoen. Keijser lag er deze winter maanden uit met een rugblessure en keerde op de EK van eind mei pas terug in competitie. Pas na dat toernooi stapte ze weer met Paulis in de boot. Het belette het duo niet om een sterk toernooi neer te zetten op de zijtak van de Donau. Zowel de serie als de halve finale werd gewonnen.

Hongerig

Paulis: „We weten wat er beter moet. We waren gretig, maar we zullen nog hongeriger zijn op de Spelen in Tokio. Er zit progressie in. Dat we lang niet samen hebben kunnen roeien, is een te makkelijk excuus. We moeten nog een trapje hoger. Daar gaan we deze winter alles aan doen.”

Vrouwen-vier-zonder ook zilver

Na het zilver van het duo Paulis/Keijser was er een medaille van dezelfde kleur voor de vrouwen-vier-zonder. Veronique Meester, Ymkje Clevering, Karolien Florijn en Ellen Hogerwerf eindigden in de A-finale als tweede achter Australië. Het team van Denemarken eindigde als derde.

Brons voor vrouwen-dubbelvier

De vrouwen-dubbelvier pakte het brons. Olivia van Rooijen, Nicole Beukers, Sophie Souwer en Inge Janssen eindigden in hun A-finale achter het oppermachtige China en Polen. Het verschil tussen de nummers 2 en 3 bedroeg slechts drie honderdsten van een seconde. De boot had zich dankzij het bereiken van de WK-finale al geplaatst voor de Olympische Spelen.