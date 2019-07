Boze Zuid-Koreaanse fans willen Ronaldo aanklagen

De fans uit Zuid Korea waren niet blij met Ronaldo. Ⓒ AFP

Cristiano Ronaldo zou contractueel gezien 45 minuten mee moeten spelen met Juventus in een oefenpot tegen de K-League All Stars, maar de wereldster zat de hele wedstrijd op de bank. Hij weigerde dan ook in te vallen. Tot woede van de Zuid-Koreaanse fans, die de Portugees nu willen aanklagen en een schadevergoeding eisen.