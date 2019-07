Van Aert twee maanden aan de kant

Dat vertelde Frans Maassen, de ploegleider van Van Aert bij Jumbo-Visma, aan Het Laatste Nieuws. De 24-jarige Belg bleef haken aan een spandoek bij een dranghek en liep daarbij een diepe vleeswond op aan het rechterbovenbeen. „Bij een normale mens duurt dat volgens de dokter twee maanden, bij een wielrenner gaat dat hopelijk iets sneller’, aldus Maassen.

„Wat er met Wout is gebeurd, heeft natuurlijk een diepe indruk gemaakt op ons allemaal”, zei ploegleider Frans Maassen voor de start van de veertiende etappe. „De sfeer in het hotel was wisselend. Steven (Kruijswijk, red) had natuurlijk een uitstekende tijdrit gereden, maar tegelijkertijd ben je met je gedachten meer bij Wout. Hij stuurde gisteren nog een foto met opgestoken duim, dus dat deed ons allemaal goed.”

Bekijk ook: Van Aert moppert na opengereten heup over ontbijt

Maassen kon ook een ruwe voorspelling geven over hoe lang Van Aert uiteindelijk langs de kant zal staan. „De dokter zei dat een normale mens twee maanden zou moeten herstellen, maar voor een wielrenner gaat dat hopelijk sneller. Of zijn veldritseizoen in gevaar is, kunnen we nog niet zeggen. Het belangrijkste is nu dat hij geen infecties oploopt. Normaal mag hij maandag naar huis. Het is keihard, maar de Tour gaat verder. We hebben hem ook gezegd dat we voor hem gaan doorzetten. Dat moet onze motivatie zijn.”