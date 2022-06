Koolhof wint in dubbelspel Rosmalen weer van Van de Zandschulp, rugblessure Schuurs

Premium Voetbal

Van Gaal geniet van vlugge leerlingen: ’Beter kan gewoon niet’

Na de 4-1 zege op België gaf bondscoach Louis van Gaal te kennen, dat hij geen type is dat gauw de polonaise gaat lopen, maar in de aanloop naar de Nations League-wedstrijd tegen Polen hing de 70-jarige keuzeheer toch even de slingers op. Van Gaal was laaiend enthousiast over de manier waarop de spe...