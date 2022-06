Sabalenka met veel moeite naar halve finales Rosmalen

In de spannende derde set benutte de nummer 6 van de wereld pas haar zesde wedstrijdpunt. Ze had in de derde set bij 6-5 op de service van Van Uytvanck twee matchpoints onbenut gelaten en in de tiebreak nog eens drie op rij. Na ruim 2 uur besloot ze het duel met een goede service, gevolgd door een winner met haar sterke forehand. De Belgische vroeg nog een ’challenge’ aan, maar de beelden lieten zien dat de bal duidelijk binnen de lijnen viel.

In de vorige ronde was Van Uytvanck nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van haar landgenote Elise Mertens.

De 24-jarige Sabalenka neemt het zaterdag bij de laatste vier op tegen de Amerikaanse Shelby Rogers of Kirsten Flipkens uit België, die haar loopbaan na Wimbledon gaat beëindigen.