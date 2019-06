Vakantie voorbij: FC Twente als eerste weer in training

De spelers van FC Twente zijn al weer op het trainingsveld te vinden. Ⓒ ANP

HENGELO - Gonzalo Garcia is er in alle opzichten vroeg bij. Niet alleen is de nieuwe FC Twente-trainer met zijn 35 jaar komend seizoen de op één na jongste hoofdtrainer in de Eredivisie, maar ook is hij op het trainingsveld het seizoen 2019/2020 ruim een week eerder opgestart dan de andere Eredivisie-clubs. „Als kampioen van de Eerste Divisie waren wij vroeg klaar en ik had heel veel zin om te beginnen.”