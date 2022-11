Ajax strooit met zege bij Rangers zout in wond PSV

Ruud van Nistelrooy zal bij het bekijken van Rangers-Ajax dezelfde pijn hebben gevoeld als ruim twee maanden geleden. Voor de PSV-trainer was het treffen van de Amsterdammers verplichte kost, omdat zondag in de Johan Cruijff ArenA de Eredivisie-topper tussen PSV en Ajax op het programma staat. Ook niet prettig voor de oud-topspits van onder meer PSV, Manchester United en Real Madrid was het dat Rangers voor de ploeg van Schreuder het ideale voorproefje was voor het aankomende hoofdgerecht. Op Ibrox deukten de gasten met speels gemak het door Napoli en Liverpool zo aangetaste zelfvertrouwen uit.

Bekijk ook: VIDEO Ajacied Wijndal raakt geblesseerd bij ongelukkige glijpartij

Wat dat betreft had Schreuder de krachtsverhoudingen tussen de Schotse en de Nederlandse grootmacht goed ingeschat. De trainer van Ajax durfde het aan om een harde maatregel te nemen en Daley Blind – al jarenlang een van de leiders in de kleedkamer – aan de kant te houden ten faveure van Owen Wijndal, die volgens hem steeds beter in zijn vel steekt en een kans verdiende. Daarnaast keerde Kenneth Taylor weer terug in de basisploeg en dat ging ten koste van Davy Klaassen.

Hard gelag

De reserverol van Blind is een hard gelag voor de 94-voudig international, die zeven keer kampioen werd met Ajax en in het door corona afgebroken seizoen 2019/’20 als eerste eindigde. Sinds hij in 2018 voor 16 miljoen euro bij Manchester United werd teruggehaald als verloren zoon, speelde hij 188 van de 216 officiële Ajax-duels. De 28 keer dat hij niét in actie kwam, was vijftien keer door een blessure, zevenmaal door de hartproblemen waarmee hij kampte, één duel door ziekte, één wedstrijd vanwege een schorsing en drie keer omdat Erik ten Hag hem in nietszeggende bekerpotjes tegen Te Werve, Barendrecht en Excelsior Maassluis aan de kant hield. Alleen op bezoek bij AZ, op 21 januari 2021, beleefde hij dezelfde pijnlijke ervaring als in de Schotse hoofdstad.

Owen Wijndal haakt af. Ⓒ ANP/HH

Het werd nóg pijnlijker voor de routinier, want nadat Wijndal na 43 minuten uitviel met een ogenschijnlijk vervelende enkelblessure, was het niet Blind, maar Devyne Rensch die zijn trainingspak mocht uittrekken om in te vallen. Dat betekende voor Wijndal dus het einde van de voetbalavond die voor hem zo mooi was begonnen.

De van AZ afkomstige linksback stuurde in de vierde minuut Dusan Tadic weg, die op zijn beurt Mohammed Kudus bereikte. De vervanger van de niet helemaal fitte Brian Brobbey behield het overzicht en gaf Steven Berghuis de 0-1 op een presenteerblaadje. De middenvelder raakte de bal zo ’slecht’ dat die voorbij de verbouwereerde Allan McGregor hobbelde. Met een bekeken balletje was de Ajax-spelmaker ook dicht bij de 0-2, maar McGregor was net op tijd terug in zijn doel om redding te brengen.

Weinig reactie

Rangers, dat in de rust zou worden uitgejouwd door de eigen, hondstrouwe fans, stelde daar bijzonder weinig tegenover. Al werd de man met de mooiste naam op het wedstrijdformulier, Fashion Sakala, ternauwernood van de 1-1 afgehouden. Sakala’s harde kopbal werd op de lijn – ook met het hoofd – gepareerd door Calvin Bassey, die op de voor hem vertrouwde grond een puike wedstrijd speelde.

Berghuis opent de score. Ⓒ Pro Shots

Net als heel Ajax, dat een heerlijk ’oefenpotje’ voetbalde en het goede spel in het eerste half uur tegen Liverpool zodoende een vervolg gaf. Taylor (inzet met rechts te zacht) had de 0-2 al op zijn schoen, alvorens Kudus in alle competities zijn tiende treffer van het seizoen aantekende. En daar had Wijndal een nog groter aandeel in dan in de 0-1. De opstomende linksback hield de bal op de achterlijn knap binnen en stelde Kudus in staat via Leon King af te ronden. Bergwijn en Kudus hadden de geplaagde Van Bronckhorst voor rust nog meer pijn kunnen doen, maar die ellende bleef de Nederlander bespaard.

Na rust plaatste Ajax de voet op het rempedaal, kwam Klaassen voor Berghuis en leek Kudus 0-3 te maken. De Ghanees stond bij de voorzet van Rensch echter buitenspel. In de slotfase kwam Rangers nog terug tot 1-2, nadat James Tavernier een door Edson Alvarez veroorzaakte strafschop benutte, maar gooide invaller Francisco Conceicao de wedstrijd vrijwel direct daarna in het slot met zijn eerste Ajax-treffer. Schreuder en zijn spelers, die in Glasgow 2,8 miljoen euro voor de club verdienden, gaan met vertrouwen richting de Eredivisie-kraker Ajax-PSV, waarin de Eindhovenaren op zeven verliespunten achterstand kunnen worden gezet. Al zijn de blessure van Wijndal en situatie rond Blind een fikse streep door de rekening.