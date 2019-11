Sport Kort: nieuwe bondscoach voor wereldkampioen

Voetbal: Nieuwe bondscoach voor wereldkampioen

22.04 uur: De Amerikaanse vrouwen hebben een nieuwe bondscoach. De Amerikaanse voetbalbond presenteerde Vlatko Andonovski als de opvolger van de Engelse Jill Ellis, die Team USA twee keer op rij naar de wereldtitel loodste. Onder Ellis won Amerika afgelopen zomer het WK in Frankrijk door het Nederlands elftal in de finale te verslaan.

Andonovksi, die geboren is in Macedonië, komt over van de Amerikaanse club Reign FC uit Seattle, dat uitkomt in de vrouwenliga NWSL. Hij zal op 7 november voor het eerst op de bank zitten bij het nationale team in een wedstrijd tegen Zweden.

Tennis: Schuurs wint eerste dubbelpartij WTA Finals

18.36 uur: Tennisster Demi Schuurs en haar Duitse partner Anna-Lena Grönefeld hebben zich met succes door hun eerste dubbelpartij op de WTA-Finals in het Chinese Shenzhen gewerkt. Het als achtste geplaatste koppel rekende verrassend af met de Belgische Elise Mertens en de Wit-Russische Arina Sabalenka, die als eerste zijn geplaatst in het eindejaarstoernooi, waarin de beste acht dubbels het tegen elkaar opnemen.

Schuurs en Grönefeld wonnen de eerste set met 7-5, maar verloren de tweede met 6-1. Het duo, dat zich op het laatste moment kwalificeerde voor de Finals, richtte zich in de beslissende supertiebreak op en won die met 10-7.

Schuurs en haar Duitse partner komen in ieder geval nog twee keer in actie in Shenzhen. Het duo is ingedeeld in de rode groep met drie andere koppels.

Tennis: Halep overleeft wedstrijdpunt

17.03 uur: Simona Halep heeft op de WTA Finals in haar eerste groepsduel een matchpoint overleefd tegen Bianca Andreescu. Halep versloeg de Canadese in een partij van meer dan 2,5 uur met 3-6 7-6 (6) 6-3. Het was het eerste duel ooit tussen Halep en Andreescu.

Andreescu was in de tweede set bij 6-5 een punt verwijderd van de zege. Halep won vervolgens zes punten op een rij en dwong uiteindelijk een derde set af. In de beslissende set daalde het niveau en maakte Andreescu, die ook nog een blessurebehandeling onderging, een aangeslagen indruk. Halep maakte het duel af met een lovegame.

Voor Halep is het haar vijfde deelname aan de WTA Finals, Andreescu deed nooit eerder mee aan het eindejaarstoernooi voor de acht beste speelsters. Alleen bij haar debuut, in 2014, wist Halep de groepsfase te overleven. Ze verloor vijf jaar geleden in de finale van Serena Williams, die dit jaar afwezig is.

Eerder op de dag won titelhoudster Elina Svitolina in dezelfde groep van de Tsjechische Karolina Pliskova.

Voetbal: Eindhoven kandidaat

De finale van de UEFA Women’s Champions League wordt in 2023 mogelijk in het stadion van PSV gespeeld. De KNVB heeft zich samen met de gemeente Eindhoven en het Philips Stadion officieel kandidaat gesteld voor de organisatie van die eindstrijd. Het bestuur van de Europese voetbalbond UEFA neemt in maart 2020 een besluit over de plaats van handeling.

Volgens secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB is het tijd om na de successen van de Nederlandse vrouwenploeg het clubvoetbal een impuls te geven. „Wat zou het mooi zijn als de eredivisie vrouwen op hetzelfde niveau komt als de competities van bijvoorbeeld Engeland, Duitsland en Spanje”, zegt hij. „Daarom zijn evenementen als de finale van de Champions League in 2023 zo ontzettend belangrijk. Zichtbaar maken wat mogelijk is om daarmee nieuwe generaties meiden te inspireren.”

Tennis: Svitolina legt basis in zenuwslopende tiebreak

Elina Svitolina is het eindejaarstoernooi WTA Finals begonnen met een zege op de Tsjechische tennisster Karolina Pliskova. De titelhoudster uit Oekraïne, de nummer 8 van de wereld, won haar eerste groepswedstrijd met 7-6 (12) en 6-4.

In een zenuwslopende tiebreak benutte Svitolina pas haar zevende setpunt na een misser van Pliskova, die met gedurfd spel het ene na het andere setpoint ongedaan maakte. Zelf was Pliskova op 9-8 in de tiebreak één punt verwijderd van setwinst.

Na winst van de eerste set liep Svitolina uit naar 2-0. De wat aangeslagen Pliskova kwam terug tot 2-2, maar verloor op 3-3 opnieuw haar opslag. Na een uur en 53 minuten benutte Svitolina haar eerste wedstrijdpunt. Svitolina en Pliskova zitten in de paarse groep, samen met Bianca Andreescu uit Canada en de Roemeense Simona Halep. Zondag, tijdens de openingsdag van de WTA Finals, kwamen in de rode groep Ashleigh Barty en Naomi Osaka tot winst.

Wielrennen: switch voor Van Schip

12.04 uur: Jan-Willem van Schip zet zijn wielercarrière voort bij BEAT Cycling Club. De 25-jarige wereldkampioen puntenkoers heeft zijn zinnen gezet op een olympische medaille in Tokio en zocht daarom een ploeg waar hij het baanwielrennen mag en kan combineren met een wegprogramma. Dat kan BEAT hem bieden.

Van Schip – die voor een seizoen heeft getekend - wordt opgenomen in de continentale wegploeg van de clubstructuur en zal daarnaast deel uitmaken van de baanformatie waartoe ook wereldtoppers op de piste als Matthijs Büchli, Roy van den Berg en Theo Bos behoren.

De uit Schalkwijk afkomstige hardrijder die dit seizoen in de kleuren van Team Roompot-Charles koerste, hoopt met deze stap te bewijzen dat grotere ploegen hebben zitten slapen. „BEAT maakt enorme stappen in de ontwikkeling door anders te denken en te doen, iets wat bij mij past. In de aanloop naar de Zomerspelen wil ik laten zien dat ik kneiterhard kan fietsen”, zegt Van Schip, winnaar van een etappe in de Ronde van België. Vorige week veroverde hij tijdens de EK baanwielrennen in Apeldoorn een zilveren medaille op de puntenkoers en samen met Yoeri Havik op de koppelkoers (Madison).

Geert Broekhuizen, de grondlegger van BEAT: „De komst van Jan-Willem is weer een volgende uitdagende stap voor ons als club, waar we enorm naar uit kijken. Zo gaan we komend jaar op de weg een specifiek programma en een ploeg rondom Jan-Willem bouwen. Bovendien kan hij profiteren van de kennis van onze baanploeg.”

Honkbal: Astros een zege verwijderd van World Series

06.08 uur: De honkballers van Houston Astros zijn nog een zege verwijderd van winst in de World Series door zondag met 7-1 te winnen van de Washington Nationals. De Astros hebben nu een 3-2 voorsprong in de finaleserie die dinsdag weer in Houston verdergaat.

De thuisclub moest het doen zonder werper Max Scherzer die last had van een blessure. Daarom begon Joe Ross die in de eerste vier innings een homerun van Yordan Álvarez en een van Carlos Correa moest toestaan (4-0). Juan Soto deed voor de Nationals nog wat terug, waarna Yuli Gurgel en George Springer de eindstand bepaalden.

De Astros keken eerder deze serie nog tegen een achterstand aan van 2-0 en kunnen het nu thuis afmaken. De ploeg die als eerste vier wedstrijden wint, wint de World Series.