Ook nu discussie rond ’uitgekleed’ Sportgala

De kandidaten voor de verkiezing Sportman van het Jaar: Max Verstappen, Virgil van Dijk en Mathieu van der Poel (vlnr). Ⓒ Hollandse Hoogte

Bij het jaarlijkse Sportgala worden woensdagavond weer de prijzen verdeeld in diverse categorieën. Het jaarlijkse feestje levert altijd weer discussie op. De uitverkiezing wordt in veel gevallen gezien als appels met peren vergelijken. Zo is dit jaar nauwelijks te voorspellen wie met de eretitels van sportman en sportvrouw aan de haal gaat.