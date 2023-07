Xavi Simons keert terug naar Paris Saint-Germain

PSV zette de afgelopen maanden vol in op het binnenboord houden van Simons en was bereid daarvoor een financieel zeer aantrekkelijke constructie op te tuigen voor de aanvaller en zijn begeleidingsstaf. Er zat geen schot in dat proces en het was een veeg teken voor de Eindhovense club, dat Simons gedurende de gesprekken zijn zaakwaarneemster Rafaela Pimenta inruilde voor een nieuwe zakelijk begeleider de Engelsman Darren Dein. Waar met name algemeen directeur Marcel Brands een goede relatie onderhield met Pimenta was er zo’n connectie niet met Dein.

Simons werd afgelopen zomer door PSV aangetrokken. Waar aanvankelijk sprake was van een voorgenomen huur wist de Brabantse club gedurende het onderhandelingsproces een vijfjarig contract uit de strijd te slepen, waarbij Simons wel een ontbindende clausule voor een terugkeer naar Paris Saint-Germain in zijn contract liet opnemen. De aanvaller wilde zo’n geste doen richting PSG, waar op dat moment onduidelijkheid was over de invulling van de technisch directeur en trainer, om de mogelijkheid tot een terugkeer open te houden.

Doorslaand succes

Sportief gezien bleek Simons een doorslaand succes. De 20-jarige aanvaller groeide uit tot de belangrijkste speler van PSV en werd samen met FC Utrecht-spits Tasos Douvikas topscorer van de Eredivisie met negentien goals. Ook werd Simons international. Bondscoach Louis van Gaal nam hem mee naar het WK in Qatar, waar de PSV’er zijn Oranjedebuut zou maken. Inmiddels heeft Simons vier interlands achter zijn naam. In totaliteit speelde Simons 48 wedstrijden voor PSV, waarin hij 22 goals maakte en 12 assists verzorgde. De geboren Amsterdammer had een groot aandeel in de winst van de KNVB-beker en Johan Cruijff Schaal en het behalen van de tweede plaats.

Beruchte clausule

De beruchte clausule, waar PSV in eerste instantie schimmig over deed, maar die wel degelijk bleek te bestaan, werd door de successen van Simons een steeds groter gevaar, omdat de groeibriljant daardoor voor een minimaal bedrag weer opgehaald kon worden. PSV had de overtuiging dat het de speler kon overtuigen nog één jaar in Eindhoven te blijven en dan de stap naar een grote competitie te maken. Dat was de belangrijkste missie van technisch directeur Earnest Stewart voor deze window. Die missie is niet geslaagd. Simons heeft de overtuiging dat hij na één goed jaar in de Eredivisie weer klaar is om de zware concurrentiestrijd aan te gaan bij PSG, dat met Luis Enrique, die evenals Simons een Barcelona-verleden heeft, een trainer heeft gekregen, die hem goed kent.