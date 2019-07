Kruijswijk: ’Je moet nooit iemand afschrijven’

Steven Kruijswijk Ⓒ BSR Agency

LA PLANCHE - Slecht was het niet, maar Steven Kruijswijk wist eigenlijk niet zo goed wat hij er mee aan moest. Op La Planche des Belles Filles liet hij 35 seconden liggen ten opzichte van Geraint Thomas. Het scenario dat hij in zijn hoofd had, werd het in ieder geval niet. Een slopende dag, waardoor de ’punchers’ uitgepierd waren. „Het was zwaar hoor, maar niet zwaar genoeg, want de explosieve mannen als Julian Alaphilippe en Geraint Thomas hadden nog wat over.”