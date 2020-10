Wimbledon staat open voor grandslam zonder publiek

Vanwege de uitbraak van het coronavirus werden veel sportwedstrijden afgelast, of in ieder geval zo lang mogelijk uitgesteld. Wimbledon was een van de weinige grote evenementen waar direct een streep doorging. Geen publiek, dan ook geen toernooi, was de gedachte.

Nu onduidelijk is hoe lang het virus de sport nog in de weg zit, wordt inmiddels ook in Londen met meerdere scenario’s rekening gehouden. „Onze belangrijkste prioriteit blijft de gezondheid en veiligheid van al onze belanghebbenden, in het bijzonder onze gasten, ons personeel en natuurlijk de tennissers”, aldus de All England Club (AELTC).

Wimbledon was dit jaar het enige grandslamtoernooi dat niet doorging. De Australian Open had nog geen last van het coronavirus, Roland Garros werd verplaatst naar het najaar en ook de US Open ging door.

Wimbledon staat gepland voor 28 juni tot en met 11 juli.