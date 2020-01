’Jordi Cruijff in zee met Ecuador’

Cruijff zat enkele weken geleden nog als trainer op de bank bij het Chinese Chongpqing Dangdai Lifan, waar hij in totaal 46 wedstrijden lang de scepter zwaaide. Daarvoor was hij in dienst van Maccabi Tel Aviv. Eerst als sportief directeur en later als trainer van de club uit Israël. In Griekenland was Cruijff ook werkzaam als sportief directeur bij AEK Larnaca en daarvoor was hij assistent-trainer bij Valletta, uit Malta.

Volgens Marca heeft Cruijff een akkoord bereikt met de nationale voetbalbond van Ecuador, om de komende drie jaar de trainer te zijn. De eerste officiële wedstrijd die Cruijff zal gaan coachen als bondscoach van La Tricolor, is tegen het Argentinië van Lionel Messi, op 26 maart.

Ecuador komt in de zomer van 2020 ook uit in de Copa América, de Zuid-Amerikaanse equivalent van het Europees Kampioenschap.