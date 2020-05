PEC Zwolle ook akkoord met salarisverlaging

Niet alleen de spelers leveren geld in, ook de technische staf en het kantoorpersoneel. De eredivisieclub uit Overijssel volgt de aanbevelingen uit het pakket aan noodmaatregelen waar de belangenorganisaties voor werkgevers en werknemers uit de voetballerij onlangs een akkoord over sloten.

„In deze tijden spreekt het voor zich dat ook wij als spelersgroep nu van ons moeten laten horen”, aldus Pelle Clement namens de spelersraad van PEC. „We zitten met z’n allen in een situatie die niemand van te voren had voorzien. Supporters, sponsoren, medewerkers; iedereen voelt in meer of mindere mate de gevolgen van de huidige crisis. Als spelersgroep hebben we dan ook het volste begrip voor de beslissing die we samen met de directie hebben gemaakt.”

De Zwolse voetballers hebben, na overleg tussen de spelersraad en de directie, onderling via Zoom over het voorstel gepraat. „Het bleek dat iedereen unaniem het voorgenomen plan steunt”, zegt voorzitter Adriaan Visser. „Dit akkoord is ontzettend belangrijk voor onze club met het komende seizoen in het vooruitzicht.”

De selectie van trainer John Stegeman trainde donderdag voor het laatst. Daarna werd, in een leeg stadion, afscheid genomen van de spelers die vertrekken of stoppen. PEC Zwolle start zaterdag met de verkoop van seizoenkaarten voor 2020-2021. Onduidelijk is wanneer er weer toeschouwers op de tribunes mogen zitten.