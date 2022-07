Liverpool zet City opzij en pakt eerste prijs van het seizoen

Landskampioen Manchester City en FA Cup-winnaar Liverpool mochten in het King Power Stadium in Leicester op voor de eerste prijs van het seizoen. De gebruikelijke locatie voor het duel, Wembley, was niet beschikbaar omdat daar op zondag de finale van het EK voor vrouwen gespeeld wordt.

Halsreikend werd uitgekeken naar de ’verbouwde’ topploegen op wie vorig jaar geen enkele maat stond in het Engelse voetbal. Met Erling Haaland (City) en Darwin Nuñez (Liverpool) hadden beide ploegen zich voorzien van aansprekende nieuwe impulsen.

Met Virgil van Dijk in de basis begon Liverpool uitstekend aan het duel. Frisser spelend dan City kwam de ploeg van Klopp halverwege de eerste helt dan ook verdiend op voorsprong. Alexander-Arnold claimde de treffer, maar het leek er toch sterk op dat Nathan Aké de bal met zijn hoofd in eigen doel werkte.

Aké was ongewenst betrokken bij de goal van Liverpool. Ⓒ ANP/HH

VAR nadrukkelijk aanwezig

De treffer had City wakker geschud, want het begon richting rust al flink aan te dringen en kreeg na rust de overhand. De gelijkmaker liet evenwel lang op zich wachten en werd in eerste instantie bovendien afgekeurd wegens buitenspel. Na lang beraad van de VAR kwam Julian Alvarez alsnog op het scorebord terecht.

City leek vervolgens door te kunnen drukken, maar na hands van Rúben Diaz en - opnieuw - ingrijpen van de VAR mocht Mohamed Salah aanleggen voor een strafschop. Dat deed hij feilloos, waardoor de Community Shield met nog enkele minuten te spelen naar Liverpool zou gaan.

Haaland leek City nog even terug in de wedstrijd te schieten, maar de bal was de achterlijn gepasseerd voor de 22-jarige topspits uit Noorwegen kon scoren. Liverpool hield vervolgens stand en mocht de schaal in de prijzenkast bijzetten. Darwin Nuñez deed daarbij in de absolute slotfase met de 3-1 nog een extra duit in het zakje, waardoor hij het flink geanticipeerde ’duel der aankopen’ won van Haaland.