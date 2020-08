’Barcelona-bestuur maandag bijeen voor crisisberaad’

Dat melden diverse toonaangevende media in Spanje.

Aanleiding is de schandelijke nederlaag van 8-2 tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League van afgelopen vrijdag. De kans bestaat dat dan ook het ontslag van coach Quique Setién bekendgemaakt. Ook de positie van technisch directeur Eric Abidal zou ter discussie staan.

Voorzitter Josep Maria Bartomeu wil volgens de media zo snel mogelijk met het dagelijks bestuur de problemen bespreken. Hij liet vrijdag na de pijnlijke afstraffing al doorschemeren dat er wellicht een nieuwe voorzittersverkiezing komt. Barça maakt een grote crisis door; de club leed de grootste nederlaag ooit in het Europese clubvoetbal en won dit seizoen geen enkele prijs.

Piqué haalt uit

Verdediger Gerard Piqué haalde vrijdag al hard uit naar de club, waar structurele veranderingen nodig zijn. „Barcelona heeft het dieptepunt bereikt”, zei de ervaren verdediger. „We zitten volkomen op het verkeerde pad. Coaches en spelers volgen elkaar op, maar feit is dat we al enkele jaren niet op een acceptabel niveau presteren in Europa.”

De Spaanse kranten speculeren al volop over de opvolging van Setién.