Kiki Bertens treft dinsdag Paula Badosa. Ⓒ ANP

NEW YORK - Kan ze geconcentreerd blijven in de chaos die de US Open zo typeert? Kan ze haar zenuwen onder controle krijgen in een partij die ze gewoonweg moet winnen? Het zal dinsdagavond allemaal blijken wanneer Kiki Bertens in haar openingspartij aantreedt tegen de relatief onbekende Spaanse Paula Badosa.