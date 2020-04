’Jurist belangrijk voor ADO in KNVB-overleg’

Het stadion van ADO Den Haag. Ⓒ BSR Agency

ADO Den Haag en RKC Waalwijk konden vrijdag opgelucht adem halen. De twee clubs stonden er belabberd voor in de Eredivisie, maar beide clubs mogen dankzij de beslissing van de KNVB volgend seizoen een poging doen om er meer van te bakken in de Eredivisie. In de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf vertelt chef voetbal Valentijn Driessen dat jurist Frans de Weger ADO een dienst bewees in de conference call met de andere clubs uit de Eredivisie.