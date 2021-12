Feyenoord kruipt dankzij zege op Heracles dicht op huid Ajax

In de rest van de voor Feyenoord zeer drukke en zware decembermaand komt het vooral op fitheid en frisheid aan. Vermoeidheid doet ook wat met scherpte en concentratie, dat was te zien tegen Heracles. Het optreden van de thuisclub zat ondanks een stevig overwicht vol slordigheden. Misschien te wijten aan het feit dat dit de derde wedstrijd in zes dagen was. Volgende week volgt ook nog een thuisduel in de Conference League, al zou Arne Slot dankzij de al zekere groepswinst juist daarin wat vaste krachten kunnen sparen

Feyenoord dacht in de twaalfde minuut al een leuke voorsprong te nemen en daarmee een makkelijke avond te krijgen tegen Heracles. Maar de man die in scheidsrechtersland al volop voor commotie zorgt, Bas Nijhuis, liet zich door VAR Marc Nagtegaal naar het scherm sturen na de goal van Luis Sinisterra.

Nijhuis deed het waarschijnlijk met veel tegenzin, want hij wordt al te veel gecommandeerd vanuit de top. Is het niet in Zeist, dan is het wel op de burelen van de UEFA waar ze hem willen corrigeren. Eerst stond de arbiter minutenlang in de middencirkel te wachten op het oordeel van zijn VAR, die misschien zijn tong steeds brak over de namen van de spelers die hij in het oor van Nijhuis moest roepen. Daarna moest die laatste dus alsnog naar de zijkant om zelf het blokkeren van Heracles-verdediger Giacomo Quagliata door Alireza Jahanbakhsh te beoordelen.

Het was een minimale duwtje in de borst van de Heracles-verdediger, waaruit Feyenoord voordeel kon halen doordat Fredrik Aursnes meteen Luis Sinisterra kon bedienen. Nijhuis ging uiteindelijk mee in het oordeel van zijn VAR, wat tot woede leidde op de bank van Feyenoord en vreugde bij de gasten.

Heracles Almelo komt op voorsprong via Sinan Bakis. Ⓒ ANP

Die vreugde werd nog veel groter toen Sinan Bakis uit zo ongeveer de enige kans voor Heracles meteen scoorde. Lutsharel Geertruida ging als eerste in de fout, daarna greep Tyrell Malacia maar half in en als laatste stond Marcos Senesi verkeerd.

Het werd daarna nog veel meer eenrichtingsverkeer richting het doel van Heracles-keeper Janis Blaswich, die vooral bij een kegel van Bryan Linssen voortreffelijk redde en zijn ploeg door het oog van de naald liet kruipen. Dat het tot aan de rust wat chaotisch werd kwam vooral door een aantal venijnige overtredingen, die de ploeg van Wormuth drie gele kaarten opleverden.

Ernstige blessure voor Ismail Azzaoui. Ⓒ ANP

De horrorblessure die Ismail Azzoui van Heracles opliep kwam niet voort uit hard spel of venijn. Hij verdraaide zijn knie op een vreselijke manier en had zoveel pijn, dat zijn geschreeuw tot in elke hoek van de lege Kuip door merg en been ging.

Het lange oponthoud – Azzoui moest met een brancard worden weggedragen – zorgde voor acht extra minuten in de eerste helft en exact in die laatste minuut tekende Luis Sinisterra voor de gelijkmaker: 1-1.

Voor Azzaoui was het een pijnlijke avond, maar dat werd het ook voor ex-Feyenoorder Bilal Basacikoglu. Die baalde al dat hij tegen zijn oude club op de bank zat, mocht vervolgens dankzij de blessure van zijn ploeggenoot nog invallen, maar werd kort na de pauze al weer uit het veld gehaald door zijn trainer. Die had waarschijnlijk het idee dat Basacikoglu nog met zijn hoofd bij Feyenoord was gelet op alles wat er naar de verkeerde kleur ging.

Aan Rotterdamse kant had Arne Slot voor het eerst sinds lange tijd Jens Toornstra en de Noorse rechtsback Marcus Pedersen niet in de basis staan. Dat had alles te maken met de enorme hoeveelheid speelminuten die beide spelers al achter hun naam hebben staan. Pedersen is zelfs de speler met de meeste minuten, de Eredivisie én Europa bij elkaar opgeteld (2513). Daarachter komt Justin Bijlow zowaar, hoewel die al drie duels ontbreekt. Nummer drie is Orkun Kökcü, die dan ook na een uur werd afgelost door Toornstra.

Heracles-keeper Janis Blaswich zit Guus Til in de weg. Ⓒ ANP

In het tweede bedrijf had Feyenoord via Guus Til en Jahanbakhsh al moeten scoren, maar bij de eerste stond wéér Blaswich in de weg en de Iraanse international zag zijn schot net naast gaan. Jahanbakhsh was niet de sterkste schakel in het elftal van Slot, terwijl hij deze wedstrijd juist had moeten aangrijpen om weer een basisplek te claimen na een aantal reservebeurten.

Uiteindelijk gaf Sinisterra de mannen van Wormuth de genadeklap, al weet Feyenoord dat het doelman Ofir Marciano voor een keer dankbaar kan zijn. Die redde toen Delano Burgzorg alleen op hem afkwam en heel Heracles al van de bank was gekomen voor een bijna zekere treffer.