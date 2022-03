Technisch directeur Frank Arnesen en Feyenoord langer met elkaar door

De 65-jarige Arnesen kan zich geen betere uitkomst bedenken van de gesprekken van de afgelopen weken. ,,Uiteraard is het mooi om langer bij Feyenoord te blijven. Met de technische staf, de scouting en alle overige collega’s binnen de club is sprake van een heel prettige samenwerking, waarbij we stap voor stap verder bouwen aan een solide voetbalfundament. We zijn met iets moois bezig, dat begint voorzichtig zijn vruchten af te werpen en ik wil dat proces heel graag nóg verder brengen dan we nu al zijn.”

Algemeen directeur Dennis te Kloese is eveneens tevreden dat Feyenoord en Arnesen langer met elkaar verder gaan. ,,Frank is al twee jaar hard bezig om een technisch kader neer te zetten en structuren te vereenvoudigen en te verbeteren. We zijn ontzettend tevreden over de voortgang daarvan, maar de belangrijkste stap in het proces moet uiteraard nog komen: Feyenoord moet profijt gaan trekken van deze positieve veranderingen. Die uitdaging gaan we de komende tijd graag aan en gelet op de ontwikkelingen tot nu toe zijn we ervan overtuigd dat Frank de juiste man is om dat proces als technisch eindverantwoordelijke te blijven leiden.”

Eind vorige maand werd al het contract van hoofdtrainer Arne Slot verlengd tot medio 2024. Ook assistenten John de Wolf en Marino Pusic tekenden bij in De Kuip.

Feyenoord staat derde in de Eredivisie. De Rotterdammers zijn ook nog actief in de Conference League, waarin Partizan Belgrado donderdag de tegenstander is.

Arnesen werkt sinds begin 2020 bij Feyenoord.