Ihattaren kiest voor Oranje

„Ik heb er lang over nagedacht en heb ook veel met mijn familie overlegd. Uiteindelijk zijn we tot de beslissing gekomen om voor het Nederlands elftal te kiezen. Ze hebben veel voor me gedaan in de vertegenwoordigende jeugdelftallen van de KNVB. Ik heb daar alles doorlopen en dat maakt het ook moeilijk om weg te gaan. Sinds Onder 14 speel ik al in het oranje en ik heb met Onder 17 nog het EK gewonnen. Het is mooi dat ik dat voort kan zetten.”

Bondscoach Ronald Koeman is blij met de beslissing van Ihattaren.„Mo is een hele jonge speler die een geweldige ontwikkeling doormaakt en inmiddels vast in PSV 1 speelt. Dit soort talenten wil je behouden voor het Nederlandse voetbal en gelukkig heeft hij de keuze voor Oranje gemaakt.”

Later meer.