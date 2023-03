Weer blessureleed PSV? Mauro Junior naar kleedkamer getild

Junior speelde afgelopen zondag nog de hele wedstrijd van PSV tegen FC Twente. Hij stond eerder dit seizoen aan de kant met een liesblessure en schouderproblemen. PSV zag donderdag Guus Til afhaken in het bekerduel met ADO Den Haag. De aanvaller kwam ongelukkig neer en greep naar een enkel.

Simons

PSV-trainer Ruud van Nistelrooy hoopt dat Til zondag tegen RKC Waalwijk deel uitmaakt van zijn wedstrijdselectie. Doelman Walter Benitez en aanvaller Thorgan Hazard moeten het duel geblesseerd misen. Xavi Simons is wel inzetbaar. De topscorer bleef tegen ADO uit voorzorg op de bank. „Hij was wat ziekjes geweest en had wat kleine klachten. Dit was het moment om hem er even buiten te houden.”

Van Nistelrooy kan zich goed vinden in het besluit van spits Luuk de Jong om zich niet langer beschikbaar te stellen voor het Nederlands elftal. „Ik heb daar met hem over gesproken. Het belangrijkste is dat hij zelf uitlegt waarom hij die keuze maakt, zoals hij eigenlijk al in een statement heeft gedaan. Als je zijn beweegredenen hoort, kun je die alleen maar respecteren en accepteren”, sprak de Eindhovense coach.

Slim

De 32-jarige De Jong kwam 39 keer in actie voor Oranje en wil zich vanaf nu volledig focussen op PSV. Van Nistelrooy: „Het gaat erom dat hij doet wat het belangrijkste voor hem is. Hoe het op dit moment in zijn carrière voor hem voelt. Een slimme jongen zoals Luuk heeft het hele plaatje meegenomen en erover nagedacht.”

