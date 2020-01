Zlatan wil ’adrenaline verhogen’ bij AC Milan

„Ik was op zoek naar een aanbieding die mijn adrenaline zou verhogen. Op deze leeftijd speel je niet meer voor het geld”, aldus Ibrahimovic.

AC Milan staat momenteel in de middenmoot van de Serie A en stadgenoot Internazionale heeft het dubbele aantal punten. „Het team is misschien niet meer wat het vroeger was”, zei de Zweed. „Ik kom de club helpen. De club kan veel beter en moet ook beter. Maar het wordt een marathon, geen sprint over honderd meter.”

Zlatan Ibrahimovic is officieel gepresenteerd bij AC Milan Ⓒ EPA

Zlatan tekende tot het einde van het lopende seizoen. „Als het goed gaat, dan wil ik zeker blijven. De komende maanden zijn belangrijk om te zien hoe fit ik ben”, aldus Ibrahimovic. „Ik ben fit en heb goed getraind, alleen nog niet met de bal. Maar ik kan direct spelen als het moet.”

Ook van 2010 tot 2012 speelde Zlatan voor AC Milan. In 2011 werd de club landskampioen en sindsdien ging de titel ieder jaar naar Juventus.