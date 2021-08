SC Heerenveen neemt afstand van rellende fans: ’Wordt niet getolereerd’

In de binnenstad van Deventer gingen vrijdagmiddag aanhangers van beide clubs met elkaar op de vuist, kort voor het (door SC Heerenveen met 1-0 gewonnen) openingsduel van de Eredivisie.

„SC Heerenveen distantieert zich nadrukkelijk van de zogenaamde supporters die gistermiddag bij ongeregeldheden in Deventer betrokken waren”, schrijft de Friese voetbalclub op de website. „Dergelijk gedrag past niet bij SC Heerenveen en is bovendien zeer schadelijk voor de club. Dit wordt dan ook niet getolereerd. SC Heerenveen probeert in kaart te krijgen wie er schuldig zijn en welke straffen er opgelegd kunnen worden.”

Bekijk hier de uitslag, stand en het programma in de Eredivisie