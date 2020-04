Play-offs Premier League toch niet in Ahoy

In tegenstelling tot een eerder schema wordt de competitie niet afgesloten in Rotterdam. Het is nog steeds wel de bedoeling dat Michael van Gerwen & co Ahoy op 9 en 10 september aandoen. Als het aan de PDC ligt wordt de Premier League op 30 juli in Birmingham hervat. De play-offs moeten als alles volgens plan loopt op 15 oktober in Sheffield worden gehouden.

Michael van Gerwen staat op dit moment tweede in de Premier League, achter de verrassend goed presterende Glen Durrant. De 30-jarige Nederlander sloot de reguliere competite vanaf 2013 altijd af als nummer één. Ook bereikte Van Gerwen de finale zonder uitzondering de finale. In 2013, 2016, 2017, 2018 en 2019 sloot hij het toernooi af als winnar.

Het Premier League-programma

30 juli - Utilita Arena Birmingham

13 augustus - The SSE Arena, Belfast

20 augustus - The O2, London

27 augustus - First Direct Arena, Leeds

3 september - Mercedes-Benz Arena, Berlin

9 en 10 september - Rotterdam Ahoy

17 september - The SSE Hydro, Glasgow

24 september - The Manchester Arena

1 oktober - Utilita Arena, Newcastle

15 oktober - The FlyDSA Arena, Sheffield