Ajax incasseert 3 miljoen euro dankzij Ryan Gravenberch-deal

Daardoor is de uiteindelijke transfersom, die Ajax voor Gravenberch heeft ontvangen, opgelopen tot 21,5 miljoen euro. De Amsterdammers waren in de zomer van 2022 min of meer verplicht om de middenvelder te verkopen, omdat zijn contract een jaar later afliep. De 11-voudig international wordt vrijdag gekeurd in Liverpool, waar hij een contract tot de zomer van 2028 tekent.

