Zege tegen Sparta bijna identiek aan die op FC Groningen: 2-1 Ajax piepend en krakend op weg naar landstitel

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Dusan Tadic zorgde vanaf elf meter voor de 2-1. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Ajax moet in de laatste vijf competitiewedstrijden nog vier keer ’knippen’ en ’plakken’ en dan is landstitel 36 een feit. De Amsterdammers ontsnapten tegen Sparta op bijna identieke wijze als bij FC Groningen. Na een achterstand door toedoen van André Onana (0-1) brachten een slimme ingooi met Dusan Tadic als aangever en Davy Klaassen als eindstation (1-1) en een penalty uitkomst: 2-1. Alleen de bevrijdende 3-1 in blessuretijd – in de Euroborg gemaakt door Steven Berghuis en voorbereid door invaller Brian Brobbey – bleef dit keer uit.