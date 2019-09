PSV-opponent blijft steken op gelijkspel

Sporting kwam in de zevende minuut op achterstand door een doelpunt van Marlon Xavier, die vanaf zo’n dertig meter raak schoot uit een vrije trap. Bruno Fernandes bracht Sporting via een vrije trap langszij, maar die van hem werd van richting veranderd. In blessuretijd kreeg Fernandes zijn tweede gele kaart. Vorig seizoen maakte de middenvelder in de uitwedstrijd tegen Boavista in blessuretijd het winnende doelpunt, uit een penalty.

Na vijf wedstrijden heeft Sporting acht punten, Boavista heeft een punt meer. Famalicão, de verrassende koploper in de Portugese competitie, heeft dertien punten. PSV en Sporting, dat onlangs de Nederlandse trainer Marcel Keizer ontsloeg, treffen elkaar donderdagavond in Eindhoven.

