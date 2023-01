Slot: ’Als je een keer gelijkspeelt, vindt iedereen je een onbenul’

Slot voegde daaraan toe: „We leven tegenwoordig in een andere tijd. Als je een keer gelijkspeelt, vindt iedereen op social media je meteen een onbenul die er niets van kan.” Schreuder werd ontslagen nadat Ajax in de Johan Cruijff ArenA met 1-1 gelijk had gespeeld tegen FC Volendam. De landskampioen is nu al zeven duels op rij zonder overwinning.

Zondag speelt Feyenoord, de koploper van de Eredivisie, in Enschede tegen FC Twente. Die club staat op de vierde plaats. „Het wordt een wedstrijd van twee ploegen die heel dicht bij elkaar zitten. Dat zie je op de ranglijst dit jaar, dat zag je vorig jaar op de ranglijst en dat heb je ook in onderlinge wedstrijden gezien die we de afgelopen anderhalf jaar tegen elkaar gespeeld hebben”, zei Slot.

Vorig seizoen verloor Feyenoord twee keer van FC Twente, waarvan één keer in de beker, en de twee clubs speelden een keer gelijk tegen elkaar. Dit seizoen won Feyenoord in oktober in De Kuip met 2-0 van FC Twente. „Dus ja, het is aan de voorkant een wedstrijd waarvan je verwacht dat het heel dicht bij elkaar zal liggen”, aldus Slot.

