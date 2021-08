Eindzege Chantal van den Broek-Blaak in Ladies Tour, derde dagsucces Marianne Vos

De zege in de slotrit ging zondag naar Marianne Vos. De rijdster van Jumbo-Visma was na 150,3 kilometer, met start en finish in Arnhem, in de sprint sneller dan de Britse Alice Barnes en Amy Pieters. Voor Vos was het haar derde zege deze week in de Ladies Tour.

Het regende hard onderweg en het duurde lang voordat een kopgroep werd gevormd. Verschillende rensters ondernamen een poging om weg te geraken, maar zonder succes. Van den Broek-Blaak is als winnares de opvolger van de Luxemburgse Christine Majerus, die in 2019 won. In 2020 ging de wedstrijd vanwege de coronapandemie niet door.