Ten Hag wil dat Ajacieden wonderjaar vergeten

„Vorig seizoen speelt voor ons geen rol”, zei de coach kort voor het duel met Lille tegenover Veronica. De media-afdeling van Ajax plaatste in de aanloop naar de start van de groepsfase een indrukwekkende video over vorig seizoen, maar daar heeft Ten Hag in zijn spelersgroep geen nadruk meer op gelegd. „We hebben een nieuw team, we moeten nieuwe geschiedenis schrijven. Vorig jaar speelt geen rol meer.”

Ten Hag vindt niet dat er in deze groep (met ook Chelsea en Valencia) geen uitgesproken favorieten zijn. „Het wordt soms gebracht alsof Ajax maar even over iedereen heen loopt, maar zo is het natuurlijk niet. Vorig jaar waren we blij dat we uberhaupt Champions League speelden.”

