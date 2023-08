Flinke domper voor Man City: Kevin De Bruyne zeker vier maanden aan kant

Trainer Pep Guardiola zei dinsdag op een persconferentie, in aanloop naar de wedstrijd om de Europese Supercup van woensdag tegen Sevilla, dat De Bruyne voor langere tijd ontbreekt.

„Het is een serieuze blessure’”, aldus Guardiola. „We moeten beslissen of hij zich wel of niet laat opereren, maar hij is er zeker een aantal maanden uit.”

Zware klap

De Bruyne raakte in juni tijdens de finale van de Champions League tegen Internazionale geblesseerd. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen kwam hij tijdens wedstrijden niet in actie. De Bruyne maakte zijn rentree ruim een week geleden als invaller in de Engelse Supercup tegen Arsenal. Tegen Burnley begon de middenvelder in de basis, maar ging het halverwege de eerste helft al mis.

„Het is een zware klap”, zei Guardiola verder. „Kevin heeft specifieke kwaliteiten. Hij is niet zomaar te vervangen. Maar we moeten verder.” Middenvelder Rodrigo leeft mee met De Bruyne. „We zullen proberen hem te steunen in deze moeilijke periode. Zelf blijft hij positief en dat zijn wij ook: we hopen hem snel weer in het team te hebben. Tot dan zullen we zijn afwezigheid samen moeten opvangen.”

De Bruyne mist ook de komende EK-kwalificatiewedstrijden van België, op 9 en 12 september tegen Azerbeidzjan en Estland. Ook de interlandperiodes daarna, in oktober (tegen Oostenrijk en Zweden) en november (tegen Servië en Azerbeidzjan), lijken te vroeg voor hem te komen.