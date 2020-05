Wielrenner Buchmann waagt zich aan Everest Challenge

De nummer 4 van de Tour de France van vorig jaar plant zijn missie in het Ötztal in Tirol op de Haiminger Berg. „Dat is een klim van 10 kilometer met 1050 hoogtemeters. Die ga ik dan in mijn eentje zo vaak op fietsen totdat ik die 8848 meter heb bereikt”, zegt de 27-jarige renner van Bora-hansgrohe. „De dagelijkse trainingen zijn een beetje eentonig zonder koersen. Dus bedacht ik iets geks en dat is deze uitdaging geworden.”

Buchmann denkt zo’n tien uur nodig te hebben voor de klimproef en online kan er tijdens zijn challenge gedoneerd worden. Triatleet Jan Frodeno is zijn lichtend voorbeeld. De Duitse wereldkampioen op de ironman (langste afstand) haalde 200.000 euro op met het volbrengen van een hele triatlon in zijn achtertuin.

De Duitse wielrenner heeft zijn zinnen gezet op de Tour, die volgens plan nu op 29 augustus begint. „Dat is nog drie maanden weg. Volgens mij is het wel voorstelbaar dat de Tour doorgaat, want de sport komt geleidelijk weer op gang. Ook zonder publiek kunnen we wat mij betreft fietsen. Er zijn wel meer wielerkoersen waar bijna niemand langs de kant van de weg staat. Mijn persoonlijke doel is een plek op het podium en als je voor het podium gaat, kun je de Tour ook winnen.”