Opluchting bij Remko Bicentini na schikking in Curaçao-soap

De voetbalbond van Curaçao wilde via een kort geding afdwingen dat Bicentini via een brief aan de belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal en Hiddink zelf toestemming zou geven aan de nieuwe bondscoach om toch aan de slag te gaan, ook al waren de zaken met hem nog niet opgelost. „De rechter maakte meteen duidelijk dat hier geen sprake van kon zijn en dat hij mij niet kon verplichten zoiets te zeggen, omdat het om uitspraken van Hiddink zelf ging”, aldus Bicentini.

„Ik ben heel gelukkig met deze onafhankelijke rechter. Hij gaf duidelijk aan dat ik bij een eventuele volgende rechtszaak over beëindiging van mijn contract heel sterk zou staan en riep de partijen op om tot een oplossing te komen. Vervolgens heeft hij de zitting geschorst en zijn de advocaten van de bond en mijn advocaten bij elkaar gaan zitten, wat geleid heeft tot de schikking en een oplossing voor mijn situatie na bijna drie maanden.”

„Ik ben enorm opgelucht. Er is echt een last van mijn schouders gevallen”, laat Bicentini weten vanuit Willemstad. „Het heeft allemaal veel te lang geduurd, maar ik ben blij dat ik er nu een streep onder kan zetten. Het blijft moeilijk dat ik mijn project met Curaçao niet voort kan zetten, maar nu kan ik weer vooruit kijken. Ik ga nu goed nadenken wat het vervolg van mijn carrière gaat zijn. De afgelopen vier jaar is er al veel interesse geweest door alle successen met Curaçao. Dat heb ik altijd afgehouden, omdat ik van Curaçao houd en dit een project was wat ik bij wijze van spreken mijn leven lang wilde doen. Maar door al die interesse heb ik er vertrouwen in dat dat er weer iets moois op mijn pad komt.”