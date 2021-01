Ronaldo in opspraak na verboden tripje met zijn jarige vrouw

Het koppel vermaakte zich in Courmayeur, een luxueus skioord niet ver van Turijn waar ze vorig jaar ook de verjaardag van Georgina hadden gevierd. Probleem is dat Courmayer in een andere regio ligt dan Turijn. Volgens de Italiaanse coronaregels is reizen buiten de eigen regio strikt verboden.

Ronaldo en zijn vrouw sliepen ook nog eens in een hotel dat officieel gesloten moest zijn. Als klap op de vuurpijl maakten ze ook nog in een groep een tochtje met een sneeuwscooter.

Video verwijderd

Van hun tripje door de sneeuw maakten ze een video, maar die werd vliegensvlug weer offline gehaald. Het kwaad was toen al geschied, want de beelden waren toen al gelekt op sociale media.

Volgens Corriere dello Sport doet de carabinieri onderzoek naar de mogelijke corona-overtredingen van Ronaldo.