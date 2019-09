Oranje honkballers prolongeren Europese titel

Beide teams hadden zaterdag moeizaam de EK-finale gehaald. Nederland versloeg Spanje in de halve eindstrijd krap met 1-0 en Italië klopte Israël maar net met 7-6. De top-5 van het EK mag gaan deelnemen aan het olympisch kwalificatietoernooi later deze maand in Italië. Daar valt één ticket te verdienen voor Tokio 2020. Tsjechië mag als nummer 5 ook meedoen aan dat evenement.

Na een evenwichtige beginfase zonder honkslagen nam Oranje in de vierde inning een ruime voorsprong. Met alle honken bezet sloeg Kalian Sams de bal het veld uit, waardoor de Nederlandse ploeg met één klap op 4-0 kwam. Kort daarna bracht ook John Polonius een homerun op zijn naam: 5-0.

Na het eerste Italiaanse punt in de vijfde inning kwam Nederland in de zevende inning goed weg. Met alle honken bezet zorgde pitcher Kevin Kelly, die Mike Bolsenbroek had afgelost, voor de derde faalbeurt aan Italiaanse kant. Kelly (in de achtste inning) en Juan Sulbaran (negende inning) gooiden daarna het duel professioneel uit.