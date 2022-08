Springruiter Maikel van der Vleuten pakt nu ook brons op WK

Van der Vleuten was met Beauville Z N.O.P met een springfout uit de landenwedstrijd als zesde aan de slotronde begonnen. Daarin stonden de beste twaalf ruiters. Harrie Smolders met Monaco N.O.P. en Jur Vrieling met Long John Silver waren met een springfout na de eerste finaleronde afgehaakt. Zij eindigden respectievelijk als vijftiende en achttiende. Nederland was vrijdagavond tweede geworden in de landenfinale. Daarmee was meteen plaatsing voor de Olympische Spelen van Parijs een feit.

Van der Vleuten maakte zondagmiddag net als in zijn eerste omloop ook bij zijn tweede optreden geen enkele fout. Daarmee pakte hij de eerste plaats en werd het afwachten hoe de overgebleven concurrenten het eraf zouden brengen. Er vielen balken af bij de Brit Ben Maher, bij de Oostenrijker Max Kühner en liefst drie bij de Zweed Jens Fredricson en zo schoof de Brabander op naar de derde plaats.

„Ik zei gisteren nog dat je met dubbel nul op het podium zou komen. Mijn kleine rijfoutje van vrijdag heb ik vandaag super omgezet”, vertelde Van der Vleuten. „De eerste ronde moest ik op de eerste hindernis wat werken, de tweede ronde was uit het boekje. Vooraf hoopte ik bij de laatste twaalf te komen, maar ik durfde niet te rekenen op een podiumplaats.”

Bondscoach Jos Lansink gebruikte de term ’buitenaards’ voor de prestatie van de 34-jarige Van der Vleuten. „Er stond druk op Maikel want hij moest ’nul’ rijden. In het eerste parcours had de parcoursbouwer zich denk ik een beetje verkeken, want ze sprongen er allemaal zo makkelijk overheen. We wisten dat de tweede ronde extreem zou worden en dat zag je ook aan de uitslagen. Dan kun je zien wat een goede kampioenschapsruiter Maikel is. Hij reed van start tot finish op de millimeter. We hebben ons gekwalificeerd voor Parijs en dat daar nu twee medailles bijgekomen zijn is geweldig”, sprak een zeer tevreden Lansink.