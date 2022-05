VIDEO ’Monaco-vloek’ houdt aan voor Charles Leclerc in historische auto

Leclerc, de huidige WK-leider in de Formule 1, verloor door een remprobleem de controle over zijn auto in Rascasse. Ondanks de schade aan de bolide kon hij vervolgens nog wel doorrijden. „Als je dacht dat je alle pech van de wereld hebt gehad in Monaco, verlies je de remdruk in Rascasse in een van de meest iconische Ferrari Formule 1-auto’s…”, zei Leclerc er zelf over op social media.

De beelden van de crash:

De Ferrari-coureur heeft ook aan de reguliere Grand Prixs in Monaco nog geen beste herinneringen. Vorig seizoen legde hij weliswaar beslag op pole position, maar crashte hij aan het einde van de kwalificatie ook en kon hij als gevolg de dag erna niet deelnemen aan de race door een kapotte versnellingsbak. Twee jaar eerder viel Leclerc uit na een touché met Nico Hulkenberg. In zijn debuutjaar 2018 haalde Leclerc de finish ook niet, nadat hij achterop Brendon Hartley knalde.

Reactie Leclerc