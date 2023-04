Cristiano Ronaldo reageert met obsceen gebaar na ’Messi, Messi’ vanaf tribunes

Door de nederlaag hebben Ronaldo en co 3 punten achterstand op leider Al-Ittihad, dat bovendien een wedstrijd minder gespeeld heeft. Nummer drie Al-Shabab kan ook nog langszij komen.

Ronaldo beleefde sowieso geen fijne avond in het King Fahd International Stadium. Hij viel eerst op door een ‘bodyslam’ en een gele kaart.

Tekst gaat verder onder de video

Daarna leek hij een penalty te mogen gaan nemen, maar de VAR greep in en zag geen hands binnen de zestienmeter. Even later leek Ronaldo de aansluitingstreffer voor Al-Nassr te maken, maar werd hij afgevlagd voor héél nipt buitenspel.

Tekst gaat verder onder de tweet

Bij zijn aftocht kreeg de Portugese wereldster weer het inmiddels bijna traditionele ’Messi, Messi, Messi’ te horen vanaf de tribunes. Waarop Ronaldo reageerde met een obsceen gebaar.

Bron: Het Nieuwsblad