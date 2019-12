Tennisser Dimitrov voor achtste keer in Ahoy

„Dimitrov en het toernooi hebben een speciale band”, aldus toernooidirecteur Richard Krajicek. „Vanaf zijn debuut in 2009, waarin hij als toptalent bij ons een van de eerste kansen kreeg om zich op ATP-niveau te bewijzen, komt hij hier graag. Hij is erop gebrand om de titel te veroveren, zeker omdat hij in 2018 de finale haalde. Het is bovendien een van de publiekslievelingen in Rotterdam, dus het is mooi dat hij er weer bij is.”

Eerder maakte het grootste tennistoernooi van Nederland al de komst van Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas en Stan Wawrinka bekend. De 47e editie van het indoorevenement heeft van 10 tot en met 16 februari plaats.