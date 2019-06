Wiegman: ’Mannenwereld goed voor mij’

Zien we Oranje-bondscoach Sarina Wiegman ooit terug als trainer in het mannenvoetbal? Ⓒ FOTO BSR/SOCCRATES

VALENCIENNES - Wordt Sarina Wiegman de eerste vrouwelijke hoofdcoach bij een club in het Nederlandse betaald voetbal? In het tijdperk van verregaande emancipatie en meer gelijkheid voor mannen en vrouwen op alle gebieden is dit een relevante vraag. Niemand kijkt op van mannencoaches bij vrouwenteams, maar vrouwen als hoofdcoach bij mannenteams zijn er nauwelijks. Gaat Wiegman, die sowieso nog tot en met de Olympische Spelen van Tokio 2020 bondscoach van de vrouwen blijft, daadwerkelijk als eerste door het glazen plafond? Als het iemand moet lukken op redelijke termijn, dan is het de 49-jarige Haagse.