Bayern slaat toe met komst Perisic

Bayern München huurt Perisic waarschijnlijk voor een jaar van Internazionale. Daarna krijgt de club de mogelijkheid om de Kroaat definitief over te nemen. Bayern was op zoek naar een vleugelspeler omdat Leroy Sané voorlopig niet beschikbaar is. De vleugelspits van Manchester City staat maanden aan de kant met een knieblessure. Bayern had veel geld voor hem over, maar wil nu eerst afwachten hoe hij herstelt.

Volgens verschillende media onderzoekt Bayern ook of het Philippe Coutinho van FC Barcelona kan huren. De kampioen van Duitsland nam na het vorige seizoen afscheid van de buitenspelers Arjen Robben en Franck Ribery.