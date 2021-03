Hoge onderscheiding voor Lewandowski in Polen: ’Niet te trots zijn’

De spits van Bayern München en het Poolse nationale elftal kreeg uit handen van president Andrzej Duda het zogehete Commandeurskruis van de Orde Polonia Restituta. Een onderscheiding die uitgereikt wordt bij grote militaire verdiensten of burgerlijke verdiensten.

’Niet te trots’

Lewandowski was uiteraard trots en verguld, maar maakte ook meteen duidelijk dat hij ’nog niet klaar’ is met zijn verdiensten voor het Poolse voetbal. „Misschien zal ik straks, als ik op de bank zit, nadenken over de prijzen die ik heb gewonnen. Maar voorlopig is mijn ambitie nog zo groot dat ik niet te trots wil zijn”, aldus de 32-jarige goalgetter, die in 2020 alle prijzen won die hij met Bayern maar kon winnen.

Dit seizoen staat hij met Der Rekordmeister opnieuw bovenaan in de Bundesliga en speelt hij met zijn Duitse club na de interlandperiode ook de kwartfinale van de Champions League. Met de Poolse nationale ploeg speelde hij op de EK’s van 2012 en 2016 alsmede het WK van 2018.

Op het komende EK is Lewandowski met Polen ingedeeld in een groep met Spanje, Zweden en Slowakije. De kwalificatie voor het WK start voor Polen komende donderdagavond met een uitwedstrijd bij Hongarije.