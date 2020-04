Uruguayaanse ’gek’ hoopt Suarez te kunnen verleiden tot vertrek uit Barcelona

Dat zegt de voormalig international tegenover het Uruguayaanse radiostation Sport 890.

„Eind 2019 was ik in de race om trainer van Nacional te worden”, aldus Abreu. „Toen dat duidelijk was, heb ik Luis gevraagd naar hoe hij tegenover een terugkeer stond.” Suarez debuteerde als profvoetballer voor Nacional, waarbij hij in zijn eerste en enige seizoen tot 27 competitieduels en tien treffers kwam. Daarna vertrok hij naar FC Groningen.

Praten met vrouw

En Suarez stond niet onwelwillend tegenover een terugkeer, zo vertelt Abreu. „Luis zei: als jij trainer wordt van Nacional, ga ik met mijn vrouw praten over hoe zij een terugkeer naar Uruguay staat. Ik heb altijd gezegd dat ik terugkom als jij er trainer wordt.”

Voorlopig lijkt een hereniging tussen speler een coach nog niet aan de orde, want Abreu kreeg de baan niet. El loco, zoals de bijnaam van de oud-aanvaller in Uurguay luidt (vrij vertaald: de gek, red.) is momenteel in dienst van Boston River, dat net als Nacional op het hoogste niveau speelt.

Het contract van de 33-jarige Suarez in Camp Nou (waar hij sinds 2014 speelt) loopt nog door tot medio 2021.