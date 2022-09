Sparta meldt zich na ruime zege op Volendam in linkerrijtje

Sparta en Volendam legden in de eerste helft een zeer vermakelijke partij op de mat. Beide ploegen kregen genoeg kansen. Daarin kregen beide keepers de kans om zich te onderscheiden. Zowel Nick Olij als Filip Stankovic bracht een paar keer knap redding. Het was echter Olij die echt de hoofdrol opeiste. Na een redding op een rollertje hervatte hij het spel snel met een uitstekende verre uittrap, waarna Vito van Crooy gelanceerd werd en afrondde. Bij rust had het desondanks gewoon 1-1 moeten staan, maar Robert Mürhen verzuimde een lage voorzet binnen te lopen.

Ook na de pauze waren er genoeg momenten van opwinding voor beide doelen. Van Crooy was al snel dicht bij zijn tweede, maar Stankovic kon zijn inzet op de paal tikken. Toch viel de 2-0 halverwege de tweede helft. Na een fraaie combinatie over links knikte Tobias Lauritsen de bal tegen de touwen. Enkele minuten later was het concept eigenlijk hetzelfde. Een fraaie combinatie op de flank, waarna Lauritsen zijn tweede van de avond maakte.

In de slotfase viel ook nog de 4-0 voor de ploeg van Maurice Steijn. Sven Mijnans pikt een afvallende bal op en schoot onberispelijk raak.