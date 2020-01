Gerbrands: ’PSV gaat selectie snel versterken’

Om welk land en welke speler het gaat, vertelde Gerbrands niet. „We kunnen pas wat roepen als er feiten zijn. Zo’n trip gaat voor deze receptie.”

Het ligt voor de hand dat het gaat om een Ricardo Rodríguez van AC Milan. PSV hoopte deze dagen meer van Milan te horen en eventueel spijkers met koppen te kunnen slaan. Voor PSV is hij al geruime tijd de nummer één kandidaat en de club had daarom niet meerdere ijzers in het vuur. Rodriguez valt in de categorie spelers waarvan ze denken dat hij de ploeg direct beter kan maken.

Linksback-probleem

De linksbackpositie was voor de winterstop de meest problematische positie bij PSV. Nieuwkomers Olivier Boscagli en Toni Lato voldeden niet. Middenvelder Michal Sadilek speelde noodgedwongen op die plek, maar kwam ook tekort. Interim-trainer Ernest Faber koos er eind december tegen PEC Zwolle voor om Nick Viergever als linkerverdediger te laten spelen. Hij voetbalt normaal gesproken in het hart van de defensie.

Lato heeft PSV inmiddels alweer verlaten. PSV hervat de competitie zondag met een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo.

Puma

Puma werd ook officieel gepresenteerd als nieuwe kledingsponsor - tot medio 2025 - per komend seizoen. PSV gaat dus terug naar een A-merk. Financieel voor PSV ook een forse verbetering, Umbro kon bij lange na niet mee in het bod van het Duitse merk. Gerbrands noemde het in zijn toelichting een ‘aanzienlijke verbetering’ en daarmee ‘mooie dag voor PSV’.